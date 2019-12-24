Лётчик катапультировался при крушении Су-57 под Хабаровском

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В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что в Хабаровском крае во время испытательного полёта потерпел аварию самолёт Су-57. Лётчик катапультировался, жертв нет.

«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолёт Су-57», — цитирует сообщение РИА Новости.

В пресс-службе ОАК добавили, что система катапультирования Су-57 сработала штатно. Пилот остался жив.

Для расследования причин происшествия создают комиссию.

Также в сообщении говорится, что жертв и разрушений на земле нет.

Ранее в администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили о крушении истребителя Т-50 (Су-57).

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