Лётчик катапультировался при крушении Су-57 под Хабаровском

В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что в Хабаровском крае во время испытательного полёта потерпел аварию самолёт Су-57. Лётчик катапультировался, жертв нет.

«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолёт Су-57», — цитирует сообщение РИА Новости. В пресс-службе ОАК добавили, что система катапультирования Су-57 сработала штатно. Пилот остался жив. Для расследования причин происшествия создают комиссию. Также в сообщении говорится, что жертв и разрушений на земле нет. Ранее в администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили о крушении истребителя Т-50 (Су-57).