Лётчик катапультировался при крушении Су-57 под Хабаровском
«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолёт Су-57», — цитирует сообщение РИА Новости.
В пресс-службе ОАК добавили, что система катапультирования Су-57 сработала штатно. Пилот остался жив.
Для расследования причин происшествия создают комиссию.
Также в сообщении говорится, что жертв и разрушений на земле нет.
Ранее в администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили о крушении истребителя Т-50 (Су-57).