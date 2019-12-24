В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50

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В Хабаровском крае разбился истребитель, инцидент произошёл в тайге под Комсомольском-на-Амуре, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Лётчик успел катапультироваться», — сказал представитель администрации.

Там отметили, что пилот травм не получил, его «вертолётом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод».

По сообщениям РИА Новости, крушение потерпел истребитель Т-50. Уточняется, что самолёт не военный и принадлежит заводу-изготовителю — авиазаводу имени Гагарина.

По данным агентства, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги».

12 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение Ми-28. В результате происшествия погибли два члена экипажа. 

Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики

СК возбудил по данному факту уголовное дело.

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