В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50

В Хабаровском крае разбился истребитель, инцидент произошёл в тайге под Комсомольском-на-Амуре, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Лётчик успел катапультироваться», — сказал представитель администрации.

Там отметили, что пилот травм не получил, его «вертолётом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод».

По сообщениям РИА Новости, крушение потерпел истребитель Т-50. Уточняется, что самолёт не военный и принадлежит заводу-изготовителю — авиазаводу имени Гагарина.

По данным агентства, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги».

12 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение Ми-28. В результате происшествия погибли два члена экипажа.

Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики.

СК возбудил по данному факту уголовное дело.