CК возбудил дело по факту крушения Ми-28 на Кубани
- РИА Новости
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК России («Нарушение правил полётов или подготовки к ним»).
«Предварительно установлено, что 11 декабря текущего года проводился учебно-тренировочный полёт вертолёта Ми-28 в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях», — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, в этот же день «с экрана радиолокационной станции пропала отметка указанного воздушного судна».
Ранее сообщалось о крушении Ми-28 в Краснодарском крае.
В результате происшествия погибли два члена экипажа.
Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики.