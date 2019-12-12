CК возбудил дело по факту крушения Ми-28 на Кубани

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения ударного вертолёта Ми-28. Об этом говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК России.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК России («Нарушение правил полётов или подготовки к ним»).

«Предварительно установлено, что 11 декабря текущего года проводился учебно-тренировочный полёт вертолёта Ми-28 в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях», — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, в этот же день «с экрана радиолокационной станции пропала отметка указанного воздушного судна».

Ранее сообщалось о крушении Ми-28 в Краснодарском крае.

В результате происшествия погибли два члена экипажа.

Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики.