У побережья Камчатки зафиксировали «рой землетрясений»

Около восточного побережья Камчатки зафиксирован «целый рой землетрясений» магнитудой от 3,5 до 5,4, сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Сейсмические события фиксируются в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки. Это целый рой землетрясений, из которого можно выделить шесть наиболее сильных сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 5,4», — сообщили РИА Новости в службе.

Там отметили, что эпицентр наиболее сильного землетрясения был зафиксирован в 66 км от Усть-Камчатска на глубине 52 км.

О разрушениях и жертвах данных не поступало.

15 декабря два землетрясения произошли в районе Курильских островов.