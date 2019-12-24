У побережья Камчатки зафиксировали «рой землетрясений»
«Сейсмические события фиксируются в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки. Это целый рой землетрясений, из которого можно выделить шесть наиболее сильных сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 5,4», — сообщили РИА Новости в службе.
Там отметили, что эпицентр наиболее сильного землетрясения был зафиксирован в 66 км от Усть-Камчатска на глубине 52 км.
О разрушениях и жертвах данных не поступало.
15 декабря два землетрясения произошли в районе Курильских островов.