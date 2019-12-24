В Подмосковье загорелся цех по переработке резины

В Подмосковье произошёл пожар в цехе по переработке резины в деревне Чулково. К данному моменту возгорание локализовано на площади 2500 кв. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что железобетонное здание горит по всей площади, также произошло частичное обрушение кровли.

Ранее в Уфе на нефтехимическом заводе произошёл пожар. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.