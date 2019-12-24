В Подмосковье загорелся цех по переработке резины

Короткая ссылка
В Подмосковье произошёл пожар в цехе по переработке резины в деревне Чулково. К данному моменту возгорание локализовано на площади 2500 кв. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что железобетонное здание горит по всей площади, также произошло частичное обрушение кровли.

Ранее в Уфе на нефтехимическом заводе произошёл пожар. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить