В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что железобетонное здание горит по всей площади, также произошло частичное обрушение кровли.
Ранее в Уфе на нефтехимическом заводе произошёл пожар. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.
В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.