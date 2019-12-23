Более 2,8 тысячи многодетных семей получили участки в Подмосковье с начала года

Более 2,8 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Всего с 2011 года землю предоставили 26,5 тыс. многодетных семей. Лидерами по выдаче участков названы Лотошино, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамск.

Областные власти прорабатывают различные варианты помощи округам, у которых мало земли. Например, с 2012 по 2019 год передали из собственности региона в муниципальную почти 500 га.

Ранее, как передавали «Юга.ру», в Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей.