В Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей

Короткая ссылка
В Адыгее приняли республиканский закон, предусматривающий новый вид поддержки многодетных семей. Об этом сообщают «Юга.ру».
В Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей
  • Pixabay

С 1 января 2020 года малоимущие многодетные семьи при рождении третьего и последующих детей смогут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Выплата будет производиться до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Она носит заявительный характер.

«При рождении двух и более детей в многодетных семьях выплата будет устанавливаться на каждого ребёнка. К примеру, в семье уже есть два ребёнка, и рождается двойня, пособие будет выплачиваться на обоих детей», — уточнил министр труда и социального развития региона Джанбеч Мирза.

По предварительной оценке, в следующем году на такой вид поддержки смогут претендовать свыше 1,3 тыс. семей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о программе по профобучению женщин, ухаживающих за детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить