В Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей

В Адыгее приняли республиканский закон, предусматривающий новый вид поддержки многодетных семей. Об этом сообщают «Юга.ру».

С 1 января 2020 года малоимущие многодетные семьи при рождении третьего и последующих детей смогут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Выплата будет производиться до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Она носит заявительный характер.

«При рождении двух и более детей в многодетных семьях выплата будет устанавливаться на каждого ребёнка. К примеру, в семье уже есть два ребёнка, и рождается двойня, пособие будет выплачиваться на обоих детей», — уточнил министр труда и социального развития региона Джанбеч Мирза.

По предварительной оценке, в следующем году на такой вид поддержки смогут претендовать свыше 1,3 тыс. семей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о программе по профобучению женщин, ухаживающих за детьми.