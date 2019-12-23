Эксперт прокомментировал рейтинг самых закредитованных регионов России

Короткая ссылка
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.
Эксперт прокомментировал рейтинг самых закредитованных регионов России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По его словам, для своевременной выплаты кредитов необходимо грамотно управлять своими финансами и стараться оптимизировать бюджет.

«То есть, как только будут появляться свободные денежные средства, их нужно направить на погашение кредита. Понятно, что для этого в идеале нужно несколько источников заработка. И других способов тут нет», — сказал он.

Как пояснил Шабанов, рефинансирование можно иметь в виду, но важно понимать, что оно не уменьшит сумму кредита, а позволит сделать его более длинным.

Крайней мерой станет процедура банкротства, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что наиболее закредитованным регионом России является Калмыкия, далее идут Тува и Курганская область.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить