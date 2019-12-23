Эксперт прокомментировал рейтинг самых закредитованных регионов России

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.

По его словам, для своевременной выплаты кредитов необходимо грамотно управлять своими финансами и стараться оптимизировать бюджет.

«То есть, как только будут появляться свободные денежные средства, их нужно направить на погашение кредита. Понятно, что для этого в идеале нужно несколько источников заработка. И других способов тут нет», — сказал он.

Как пояснил Шабанов, рефинансирование можно иметь в виду, но важно понимать, что оно не уменьшит сумму кредита, а позволит сделать его более длинным.

Крайней мерой станет процедура банкротства, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что наиболее закредитованным регионом России является Калмыкия, далее идут Тува и Курганская область.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.