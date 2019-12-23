Колокольцев посетил Ингушетию
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- РИА Новости
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы служебной деятельности.
Колокольцев заслушал доклады и поставил задачи по совершенствованию таких направлений, как борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие наркопреступности и контроль за миграционными процессами.
Кроме того, министр посетил отделение МВД по городу Карабулаку, где проходит капитальный ремонт.
Ранее Колокольцев рассказал о проведении проверок в российских аптеках для противодействия «аптечной наркомании».