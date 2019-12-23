Глава МВД России Владимир Колокольцев посетил Ингушетию, где провёл совещание с руководящим составом регионального ведомства, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы служебной деятельности.

Колокольцев заслушал доклады и поставил задачи по совершенствованию таких направлений, как борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие наркопреступности и контроль за миграционными процессами.

Кроме того, министр посетил отделение МВД по городу Карабулаку, где проходит капитальный ремонт.

Ранее Колокольцев рассказал о проведении проверок в российских аптеках для противодействия «аптечной наркомании».