В Приамурье посмертно наградили студента за спасение двух утопавших

В Приамурье посмертно наградили студента Дмитрия Пачикина за спасение двух утопавших, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального правительства.

Инцидент произошёл четыре года назад, когда Пачикин с друзьями отдыхал на берегу реки Зея.

По словам очевидцев, двое молодых людей решили искупаться, их стало затягивать течением. Студент бросился на помощь и помог им выбраться. Ему самому спастись не удалось.

Губернатор Василий Орлов решил наградить Пачикина медалью «За спасение погибавших» посмертно. Он вручил её матери студента.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре.