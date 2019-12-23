В Приамурье посмертно наградили студента за спасение двух утопавших

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В Приамурье посмертно наградили студента Дмитрия Пачикина за спасение двух утопавших, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального правительства.
В Приамурье посмертно наградили студента за спасение двух утопавших
  • © amurobl.ru

Инцидент произошёл четыре года назад, когда Пачикин с друзьями отдыхал на берегу реки Зея.

По словам очевидцев, двое молодых людей решили искупаться, их стало затягивать течением. Студент бросился на помощь и помог им выбраться. Ему самому спастись не удалось.

Губернатор Василий Орлов решил наградить Пачикина медалью «За спасение погибавших» посмертно. Он вручил её матери студента.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре.

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