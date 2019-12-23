В Калининградской области проводят проверку по факту гибели дайвера

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В Калининградской области проводят доследственную проверку по факту гибели дайвера, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Калининградской области проводят проверку по факту гибели дайвера
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Информация о смерти 35-летнего мужчины поступила в полицию ночью 21 декабря. Его тело извлекли из Балтийского моря в прибрежной зоне посёлка Янтарного.

По имеющимся данным, дайвер вместе с товарищем совершал погружение, используя акваланг. В условленное время он не поднялся на поверхность.

Погибший — уроженец города Нальчика, который в течение пяти лет проживал в Калининграде на съёмной квартире.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.

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