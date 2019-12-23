Журналистка из ЯНАО опровергла своё увольнение из-за вопроса Путину
Как заявила Яровская РИА Новости, она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
При этом она не раскрыла причины своего решения.
В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа также подтвердили слова журналистки.
«У пресс-службы нет информации о том, что её уволили... Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — уточнил представитель местной администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что Яровскую якобы уволили после того, как она спросила Путина о возможном участии федеральных властей в строительстве моста через Обь на Ямале.