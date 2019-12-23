Журналистка из ЯНАО опровергла своё увольнение из-за вопроса Путину

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Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская опровергла появившуюся в СМИ информацию, что её уволили из окружной телерадиокомпании после вопроса президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции 19 декабря о ходе строительства моста через Обь.
Журналистка из ЯНАО опровергла своё увольнение из-за вопроса Путину

    Как заявила Яровская РИА Новости, она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

    При этом она не раскрыла причины своего решения.

    В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа также подтвердили слова журналистки.

    «У пресс-службы нет информации о том, что её уволили... Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — уточнил представитель местной администрации.

    Ранее URA.RU сообщало, что Яровскую якобы уволили после того, как она спросила Путина о возможном участии федеральных властей в строительстве моста через Обь на Ямале.

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