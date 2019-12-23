Эксперт прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста

Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.

«Открытие знаменует собой окончание логистической интеграции Крыма в состав Российской Федерации», — заявил он.

По его словам, железнодорожное сообщение — самый популярный способ передвижения в России.

Также в Министерстве экономического развития Ставропольского края отметили, что прямые железнодорожные поставки местных товаров в Крым позволят снизить издержки для бизнесменов и активизировать торговлю между регионами, информирует Newstracker.ru.

«В этом году ставропольские предприниматели участвовали в ряде выставок и бизнес-миссий, которые проходились в Крыму», — сказал глава ведомства Сергей Крынин.

Он добавил, что были подписаны ряд договоров.

Ранее в России выпустили марку к открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.