Эксперт прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста
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- РИА Новости
«Открытие знаменует собой окончание логистической интеграции Крыма в состав Российской Федерации», — заявил он.
По его словам, железнодорожное сообщение — самый популярный способ передвижения в России.
Также в Министерстве экономического развития Ставропольского края отметили, что прямые железнодорожные поставки местных товаров в Крым позволят снизить издержки для бизнесменов и активизировать торговлю между регионами, информирует Newstracker.ru.
«В этом году ставропольские предприниматели участвовали в ряде выставок и бизнес-миссий, которые проходились в Крыму», — сказал глава ведомства Сергей Крынин.
Он добавил, что были подписаны ряд договоров.
Ранее в России выпустили марку к открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.