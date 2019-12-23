В Майкопе пройдут благотворительные ёлки для детей и подростков

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В столице Адыгеи 23, 24 и 25 декабря пройдут ежегодные благотворительные мероприятия главы региона Мурата Кумпилова для детей и подростков, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки республики.
В Майкопе пройдут благотворительные ёлки для детей и подростков
  • Pixabay

Предполагается, что в этом году на новогодних ёлках в Майкопе смогут побывать 1,8 тыс. школьников.

Перед началом мероприятия ребята смогут посетить творческие площадки, фотозоны в фойе госфилармонии. Для них организуют интерактивное шоу со спецэффектами. Затем гости посмотрят новогодний спектакль «Сундучок Деда Мороза», а в конце получат подарок со сладостями.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские энергетики приняли участие в благотворительной акции «Ёлка добра».

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