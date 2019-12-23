В Майкопе пройдут благотворительные ёлки для детей и подростков
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Предполагается, что в этом году на новогодних ёлках в Майкопе смогут побывать 1,8 тыс. школьников.
Перед началом мероприятия ребята смогут посетить творческие площадки, фотозоны в фойе госфилармонии. Для них организуют интерактивное шоу со спецэффектами. Затем гости посмотрят новогодний спектакль «Сундучок Деда Мороза», а в конце получат подарок со сладостями.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские энергетики приняли участие в благотворительной акции «Ёлка добра».