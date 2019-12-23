Курганские энергетики приняли участие в акции «Ёлка добра»

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Шадринское отделение ПАО «Курганская генерирующая компания» присоединилось к традиционной благотворительной акции «Ёлка добра», в рамках которой был организован праздник для воспитанников детских домов.
Курганские энергетики приняли участие в акции «Ёлка добра»
  • © ПАО «Курганская генерирующая компания»

Как сообщает URA.RU, сотрудники компании собрали новогодние подарки для воспитанников Житниковского и Катайского детских домов, а также Шадринского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

«Ни в одном письме не просят детки дорогие приставки или смартфоны, они все как один хотят много-много сладкого. Пишут, что много работают, хорошо учатся, слушаются воспитателей, старшие помогают ухаживать за младшими», — пояснил директор Шадринского отделения КГК Евгений Филимонов.

Дед Мороз вручит детям подарки на торжественной новогодней ёлке.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Москве победители конкурса «Лидеры России» открыли предновогоднюю акцию «Ёлка желаний».

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