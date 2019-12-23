В Госдуме напомнили о необходимости переработки мусора

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Парламентской газетой» напомнил о необходимости переработки мусора.
В Госдуме напомнили о необходимости переработки мусора
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы выступаем за максимальное расширение переработки мусора, его вовлечение в замкнутый цикл, вторичное использование сырья», — заявил он.

По его словам, надо помогать регионам, которые занимаются распределением и переработкой мусора.

«К третьему чтению мы также приняли постановление, где в трёх пунктах речь идёт о стимулировании граждан разделять мусор и три — о переработке», — сказал депутат.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал намерение мэрии Москвы вывозить столичный мусор в другие области.

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