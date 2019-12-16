Эксперт оценил планы мэрии Москвы по вывозу мусора в соседние области

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал намерение мэрии Москвы вывозить столичный мусор в другие области.

По его мнению, это вынужденная мера, так как строительство высокотехнологичного современного комплекса на территории столицы невозможно.

«Для того чтобы утилизировать отходы правильно, по новейшей технологии, их нужно пропустить через комплекс по переработке отходов. Такие комплексы строятся в Московской области по стандарту полуавтоматических сортировок с увеличением вторичных материальных ресурсов. Потом органические отходы проходят компостирование, получение высококалорийного топлива для цементной индустрии — RDF. Далее небольшая часть идёт на безопасное экологическое захоронение», — пояснил Неверов.

Он отметил, что такие комплексы есть в других регионах, в том числе в Калужской области, где строительство велось на средства правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные власти решили вывозить мусор в Московскую, Калужскую и Владимирскую области.