Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

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Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы.
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
  • © РИА Новости

Как пишет РБК, за десять лет прогнозируется образование в совокупности почти 83 млн тонн мусора в столице. Большая часть (58 млн тонн) будет направляться в Московскую, Калужскую и Владимирскую области.

Так, из документа следует, что в Подмосковье сортировка будет проводиться на 11 комплексах переработки, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино.

Как отмечается, в схеме отсутствует Шиес в Архангельской области. При этом источник рассказал, что это не означает отказ от планов вывозить туда мусор.

По его словам, если строительство объекта согласуют, схему можно скорректировать.

Ранее телеканал «360» сообщал о закрытии в Московской области мусорного полигона «Егорьевский». На его месте планируют создать зелёную зону отдыха.

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