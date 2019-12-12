В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Егорьевский»

В Московской области закрыли мусорный полигон «Егорьевский», на месте которого планируют создать зелёную зону отдыха, сообщает телеканал «360».

«Очень важная часть здоровья — это закрытие вот таких страшных, неприятных объектов, как городские свалки или полигоны. Мы за последние три года закрыли 25 таких свалок. Сегодня закрыли 26-ю. В этом году мы закроем ещё две свалки. Это «Непейно» в Дмитровском районе и «Каргашино» в Мытищах», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

По данным регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства, закрытие полигона «Егорьевский» стало возможным благодаря открытию комплекса по переработке отходов «Восток», который будет запущен 14 декабря.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе обсудили ход реализации мусорной реформы.