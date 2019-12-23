Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы

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Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на то, что его полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов на выставке сельхозпродукции в Адыгее взял палку колбасы.
Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы
  • РИА Новости

«Колбасу положите», — приводит РИА Новости его слова. 

Устинов с улыбкой положил продукт на место.

«Верни колбасу, всё прощу», — добавил Путин, перефразировав слова героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Остапа Бендера. 

В ноябре Путин пошутил, что у руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» Михаила Киселёва на груди столько наград, сколько было у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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