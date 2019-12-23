Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы

Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на то, что его полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов на выставке сельхозпродукции в Адыгее взял палку колбасы.

РИА Новости

«Колбасу положите», — приводит РИА Новости его слова. Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.



"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.



Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019 Устинов с улыбкой положил продукт на место. «Верни колбасу, всё прощу», — добавил Путин, перефразировав слова героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Остапа Бендера. В ноябре Путин пошутил, что у руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» Михаила Киселёва на груди столько наград, сколько было у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.