Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы
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«Колбасу положите», — приводит РИА Новости его слова.
Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019
"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.
Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5
Устинов с улыбкой положил продукт на место.
«Верни колбасу, всё прощу», — добавил Путин, перефразировав слова героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Остапа Бендера.
В ноябре Путин пошутил, что у руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» Михаила Киселёва на груди столько наград, сколько было у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.