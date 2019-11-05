Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
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- РИА Новости
«Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева», — сказал Путин Киселёву во время встречи с представителями студотрядов в Кремле.
Глава организации, в свою очередь, ответил, что ещё недотягивает до уровня Брежнева по числу наград.
После этого другой участник встречи пошутил, что «целуется он так же».
«Главное, чтобы знал, с кем целоваться», — отметил президент.
Руководитель студотрядов заявил, что целует только «любимую жену» и «сына — на ночь».
Ранее Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.