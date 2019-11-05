Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

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Российский президент Владимир Путин пошутил, что у руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» Михаила Киселёва на груди столько наград, сколько было у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева», — сказал Путин Киселёву во время встречи с представителями студотрядов в Кремле.

Глава организации, в свою очередь, ответил, что ещё недотягивает до уровня Брежнева по числу наград.

После этого другой участник встречи пошутил, что «целуется он так же».

«Главное, чтобы знал, с кем целоваться», — отметил президент. 

Руководитель студотрядов заявил, что целует только «любимую жену» и «сына — на ночь».

Ранее Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.

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