В РАНХиГС прокомментировали возможную отмену профстандарта для преподавателей вузов

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Старший преподаватель РАНХиГС юрист Андрей Некрасов в беседе с Newinform прокомментировал возможную отмену профессионального стандарта для преподавателей высших учебных заведений.
В РАНХиГС прокомментировали возможную отмену профстандарта для преподавателей вузов
  • Pixabay

«Это очень хорошо, потому что вузам с этим изменением предоставляется право разрабатывать собственные стандарты — это нормально, это отвечает мировой вековой практике», — сказал он.

По его словам, высшее образование и академическая работа — это сугубо внутренняя, корпоративная деятельность, даже если брать конкретно профессорско-преподавательский состав.

Ранее ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену профстандарта.

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