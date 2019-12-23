В РАНХиГС прокомментировали возможную отмену профстандарта для преподавателей вузов

Старший преподаватель РАНХиГС юрист Андрей Некрасов в беседе с Newinform прокомментировал возможную отмену профессионального стандарта для преподавателей высших учебных заведений.

«Это очень хорошо, потому что вузам с этим изменением предоставляется право разрабатывать собственные стандарты — это нормально, это отвечает мировой вековой практике», — сказал он.

По его словам, высшее образование и академическая работа — это сугубо внутренняя, корпоративная деятельность, даже если брать конкретно профессорско-преподавательский состав.

Ранее ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену профстандарта.