В РАНХиГС прокомментировали возможную отмену профстандарта для преподавателей вузов
- Pixabay
«Это очень хорошо, потому что вузам с этим изменением предоставляется право разрабатывать собственные стандарты — это нормально, это отвечает мировой вековой практике», — сказал он.
По его словам, высшее образование и академическая работа — это сугубо внутренняя, корпоративная деятельность, даже если брать конкретно профессорско-преподавательский состав.
Ранее ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену профстандарта.