В МАРХИ прокомментировали возможную отмену профстандарта для преподавателей вузов

Ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену профессионального стандарта для преподавателей высших учебных заведений.

«Недавно принятый стандарт невозможен к применению. В нём прописано, что профессора не могут читать лекции бакалаврам, а только работать в магистратуре», — заявил Швидковский.

По словам академика, он поддерживает инициативу, но считает, что необходимо разработать новый стандарт, где правила должны быть соотнесены с реальностью.

Ранее, как сообщали «Известия», информацию о том, что соответствующее решение принято, изданию подтвердили в Минобрнауки.