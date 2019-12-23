В МАРХИ прокомментировали возможную отмену профстандарта для преподавателей вузов
- Академик Дмитрий Швидковский / © marhi.ru
«Недавно принятый стандарт невозможен к применению. В нём прописано, что профессора не могут читать лекции бакалаврам, а только работать в магистратуре», — заявил Швидковский.
По словам академика, он поддерживает инициативу, но считает, что необходимо разработать новый стандарт, где правила должны быть соотнесены с реальностью.
Ранее, как сообщали «Известия», информацию о том, что соответствующее решение принято, изданию подтвердили в Минобрнауки.