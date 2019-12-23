В центре Москвы пройдут игры «Что? Где? Когда?»

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В столице будут проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и квиз BrainZona, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В центре Москвы пройдут игры «Что? Где? Когда?»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как отметили в оргкомитете, мероприятия пройдут с 31 декабря по 5 января на Тверской улице.

Ведущими состязаний станут Максим Поташёв, Борис Левин, Алесь Мухин, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие. Для гостей подготовили оригинальные вопросы в соответствии с темой праздника. 

Всего организаторы подготовили 150 интеллектуальных игр. Победителей ждут дипломы и памятные подарки.

Стать участниками игр смогут все желающие, для этого необходимо заранее пройти регистрацию.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели итоги квиза по конкуренции для школьников.

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