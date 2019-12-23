Во Всероссийском фонде образования оценили возможную отмену профстандарта для преподавателей вузов

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в беседе с сайтом «Москва 24» оценил возможную отмену профессионального стандарта для преподавателей высших учебных заведений.

Как отметил эксперт, в институтах культуры не все имеют учёную степень или звание.

«Требование для преподавателей, чтобы они обязательно имели учёную степень или звание, приводит к тому, что очень многие ценные специалисты-практики, которые не преподавали в этих вузах, могут преподавать в них лучше, чем те, кто просидел в библиотеках всю жизнь», — заявил он.

По его словам, невозможно войти в специальность без практики.

Ранее ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену профстандарта.