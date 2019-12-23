Суд вынес приговор причастным к теракту в Пятигорске в 2010 году

Южный окружной военный суд приговорил к 15 и 17 годам двух участников банды, причастной к теракту в Пятигорске в августе 2010 года, в результате которого пострадали 46 человек.

По информации следствия, жители Ставропольского края Ринат Сулейманов и Русманбет Менглибаев были участниками банды Рафаэля Исмаилова, причастной к подрыву автомобиля в Пятигорске 17 августа 2010 года и попытке подрыва автомобиля в Ставрополе.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело об участии в банде, совершении террористического акта, покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном изготовлении взрывного устройства.

«Суд постановил признать Сулейманова и Менглибаева виновными и назначить им наказание на срок 15 и 17 лет колонии строгого режима соответственно», — цитирует судью Интерфакс.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил о пресечении деятельности 78 международных террористических ячеек на территории страны за 2019 год.