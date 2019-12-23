В Совфеде прокомментировали запуск поездов по Крымскому мосту

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT отправление первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.

«Запуск железнодорожного движения в Крым стал главным событием, которое будет иметь резонанс в будущем, я в этом твёрдо уверена. Поскольку помимо общественного, социального значения это восстановление исторической справедливости», — пояснила Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что Крымский мост является олицетворением, символом движения вперёд не только Крыма, но и России.

«Я всех хочу поздравить с началом железнодорожного сообщения в Крым. Это наша с вами общая победа», — заключила она.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.

В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск.