В Госдуме оценили важность запуска поездов по Крымскому мосту
«С сегодняшнего дня Крым полностью, без ограничений включён в систему логистики Российской Федерации. На полуостров можно добраться на автомобиле, круизном лайнере, самолётом и теперь уже поездом», — отметил Бальбек.
По его словам, идущий по рельсам Крымского моста поезд — это символ российского духа, стойкости, упорства и трудолюбия.
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск.