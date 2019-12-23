В Госдуме оценили важность запуска поездов по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT отправление первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.

«С сегодняшнего дня Крым полностью, без ограничений включён в систему логистики Российской Федерации. На полуостров можно добраться на автомобиле, круизном лайнере, самолётом и теперь уже поездом», — отметил Бальбек.

По его словам, идущий по рельсам Крымского моста поезд — это символ российского духа, стойкости, упорства и трудолюбия.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.

В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск.