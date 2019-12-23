Психолог рассказала, как сохранить новогоднее настроение

Психолог Анетта Орлова в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации о том, как не потерять новогоднее настроение в дождливую погоду.

Психолог отметила, что новогоднее настроение создаёт праздничный декор на улицах города, но в первую очередь на него влияет процесс подготовки к празднику.

«Очень важно, чтобы человек так своим временем управлял, чтобы у него осталось время на подготовку подарков, на покупку этих подарков самым дорогим людям, на то, чтобы подумать, за что себя похвалить в прошедшем году. Время, выделенное на всё это, и создаёт новогоднее настроение», — подчеркнула Орлова.

Она также добавила, что люди, которые способны сами создавать позитивные эмоции, несмотря на слякоть и отсутствие снега, будут настроены на Новый год.

Ранее «Известия» сообщали, что к Новому году центральные улицы Москвы оформят в космическом стиле.