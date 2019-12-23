Эксперт оценил рейтинг самых закредитованных регионов России

Короткая ссылка
Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.
Эксперт оценил рейтинг самых закредитованных регионов России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Это отражение общего рейтинга регионов», — заявил он.

По его словам, в этих субъектах экономика определяет уровень зарплаты и реальных доходов.

Как отметил Масленников, что-то уже начинает решаться на Дальнем Востоке, есть определённые сдвиги и на Юге, но там другие экономические условия.

«Тут не может быть универсальных рецептов, необходимо заниматься региональной экономикой, опираясь на федеральные бюджеты и на те деньги, которые отправляют на реализацию национальных проектов. Эта стратегия уже в 2020 году может дать свои результаты», — добавил он.

Ранее сообщалось, что наиболее закредитованным регионом России является Калмыкия, далее идут Тува и Курганская область.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить