Эксперт оценил рейтинг самых закредитованных регионов России

Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.

«Это отражение общего рейтинга регионов», — заявил он.

По его словам, в этих субъектах экономика определяет уровень зарплаты и реальных доходов.

Как отметил Масленников, что-то уже начинает решаться на Дальнем Востоке, есть определённые сдвиги и на Юге, но там другие экономические условия.

«Тут не может быть универсальных рецептов, необходимо заниматься региональной экономикой, опираясь на федеральные бюджеты и на те деньги, которые отправляют на реализацию национальных проектов. Эта стратегия уже в 2020 году может дать свои результаты», — добавил он.

Ранее сообщалось, что наиболее закредитованным регионом России является Калмыкия, далее идут Тува и Курганская область.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.