В Ижевске работу частного детсада приостановили из-за кишечной инфекции
- РИА Новости
В ходе эпидемиологического расследования специалисты обнаружили, что в детском саду отсутствует примерное меню, а также выявлены нарушения в прохождении медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки сотрудников.
В детсаду не проводится контроль за температурным режимом хранения продуктов, отсутствуют техкарты и документы, которые подтверждают качество и безопасность пищевых продуктов.
Дезинфекция помещения при регистрации случаев заболеваемости кишечной инфекции не проводилась. Расследование продолжается.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить детей от инфекций.