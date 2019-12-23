В Ижевске работу частного детсада приостановили из-за кишечной инфекции

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В Ижевске частный детский сад решением суда закрыли на 30 суток из-за выявления двух случаев кишечной инфекции, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по республике.
В Ижевске работу частного детсада приостановили из-за кишечной инфекции
  • РИА Новости

В ходе эпидемиологического расследования специалисты обнаружили, что в детском саду отсутствует примерное меню, а также выявлены нарушения в прохождении медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки сотрудников.

В детсаду не проводится контроль за температурным режимом хранения продуктов, отсутствуют техкарты и документы, которые подтверждают качество и безопасность пищевых продуктов.

Дезинфекция помещения при регистрации случаев заболеваемости кишечной инфекции не проводилась. Расследование продолжается.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить детей от инфекций.

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