В Ижевске работу частного детсада приостановили из-за кишечной инфекции

В Ижевске частный детский сад решением суда закрыли на 30 суток из-за выявления двух случаев кишечной инфекции, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по республике.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты обнаружили, что в детском саду отсутствует примерное меню, а также выявлены нарушения в прохождении медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки сотрудников.

В детсаду не проводится контроль за температурным режимом хранения продуктов, отсутствуют техкарты и документы, которые подтверждают качество и безопасность пищевых продуктов.

Дезинфекция помещения при регистрации случаев заболеваемости кишечной инфекции не проводилась. Расследование продолжается.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить детей от инфекций.