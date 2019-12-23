Командующий Балтфлотом подвёл итоги года

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов подвёл итоги 2019 года, сообщает телеканал «Звезда».

По данным командующего, силы флота выполнили план боевой подготовки в полном объёме, было обеспечено постоянное присутствие сил Балтфлота в его операционной зоне.

Он также отметил, что наплаванность надводных сил Балтийского флота в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11%, налёт экипажей морской авиации — на 6%, более чем на 100% выполнен план боевой подготовки в армейском корпусе.

«Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне. Корабли и суда Балтийского флота совершили десять дальних походов и вдали от родной земли успешно выполнили возложенные на них задачи, побывали в четырёх океанах, 16 морях, 17 иностранных портах», — заявил Носатов.

Он добавил, что налёт морской авиации флота в этом году превысил 5 тыс. часов, экипажи самолётов и вертолётов выполнили свыше 2,3 тыс. боевых применений на полигонах Калининградской области и в акватории Балтийского моря.

Носатов заключил, что Балтийский флот продолжает активно крепнуть и развиваться.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экипажи кораблей Балтийского флота провели плановые учения.