Аналитики назвали среднюю стоимость услуги вызова Деда Мороза на дом

Специалисты сервиса Profi.Ru подсчитали среднюю стоимость услуги вызова Деда Мороза и Снегурочки для Москвы и городов-миллионников, сообщает «Газета.Ru».

По данным сервиса, средняя стоимость услуги составляет 1063 рубля. При этом эксперты отметили, что по сравнению с прошлым годом число заказов выросло на 38%.

Кроме того, аналитики выяснили, что дешевле всего получить поздравление можно с 1 по 24 декабря, а с приближением 31 декабря стоимость услуг возрастает.

Специалисты пояснили, что стандартное поздравление длится 30 минут и более, однако в последнее время приобретает популярность формат экспресс-поздравлений длительностью 15 минут.

Ранее kp.ru сообщал о съезде Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске.