Песков рассказал, что во время стрельбы на Лубянке Путин был в Кремле

Президент России Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они находились в Кремле, на территории Кремля... Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считаные минуты, потом вышли оттуда», — сказал Песков, отвечая на вопрос, уехал ли Путин из Кремля, когда началась стрельба на Лубянке.

Ранее Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран.

Стрельба в центре Москвы произошла вечером в четверг, 19 декабря.