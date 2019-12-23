В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран.
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
  • РИА Новости

«Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае мы с вами живём в такое время (не только наша страна, но и все государства мира), когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями», — заявил Песков.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 19 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

20 декабря стало известно, что второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.

В СК сообщили, что стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров

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