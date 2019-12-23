«Известия»: в России отменят профстандарт для преподавателей вузов
- РИА Новости
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По её словам, профессиональный стандарт негативно повлиял на традиционную схему формирования нагрузки педагогов вузов.
Так, без ограничений работали только доценты — ассистенты и преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, а специалитет и магистратура им были недоступны.
Как отметила сенатор, участились назначения на должности так называемых холодных доцентов — людей, не имеющих учёной степени. Это лишило работников мотивации — они перестали прикладывать усилия для реального роста своего научно-педагогического статуса, а страдали в первую очередь студенты, сказала она.
Информацию о том, что соответствующее решение принято, изданию подтвердили в Минобрнауки.