«Известия»: в России отменят профстандарт для преподавателей вузов

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Профстандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирину Рукавишникову.
«Известия»: в России отменят профстандарт для преподавателей вузов
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

По её словам, профессиональный стандарт негативно повлиял на традиционную схему формирования нагрузки педагогов вузов.

Так, без ограничений работали только доценты — ассистенты и преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, а специалитет и магистратура им были недоступны.

Как отметила сенатор, участились назначения на должности так называемых холодных доцентов — людей, не имеющих учёной степени. Это лишило работников мотивации — они перестали прикладывать усилия для реального роста своего научно-педагогического статуса, а страдали в первую очередь студенты, сказала она.

Информацию о том, что соответствующее решение принято, изданию подтвердили в Минобрнауки.

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