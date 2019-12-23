Во ВНИИ труда прокомментировали рейтинг самых востребованных профессий

Рейтинг самых востребованных профессий Всероссийского научно-исследовательского института труда составлен исключительно по рабочим и специалистам среднего звена, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВНИИ.

«Речь в статье экспертов ВНИИ труда «Модель выявления востребованности профессий: ключевые параметры и некоторые особенности» идёт исключительно о рабочих и специалистах среднего звена. И рейтинг в статье составлен только по этим профессиям», — говорится в сообщении.

Как отмечается, говорить о том, что это наиболее популярные профессии в целом, некорректно.

Ранее газета «Известия» писала, что ВНИИ труда назвал десятку самых востребованных профессий. Возглавили список продавцы-кассиры, далее идут повара, замыкают тройку педагоги профобучения и профобразования.