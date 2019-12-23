СМИ: В Минобороны проведена крупная ротация

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В Министерстве обороны проведена крупная кадровая ротация, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Уточняется, что приказ был подписан несколько дней назад.

По данным издания, на пост руководителя инновационного технополиса «ЭРА» назначили главу военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.

На должность начальника Главного штаба ВМФ назначен адмирал Александр Витко.

3 октября президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, ФСИН, СК и МВД. 

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