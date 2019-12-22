СК завёл дело по факту нападения на мужчину в магазине в Москве
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным следствия, в продуктовом магазине на севере Москвы «мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего последний достал нож и нанёс мужчине ножевое ранение в область ноги».
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
«Нападавший задержан», — рассказали в СК.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался.