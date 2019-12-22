СК завёл дело по факту нападения на мужчину в магазине в Москве

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК России («Разбой»).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, в продуктовом магазине на севере Москвы «мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего последний достал нож и нанёс мужчине ножевое ранение в область ноги».

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

«Нападавший задержан», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался.