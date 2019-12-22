СК завёл дело по факту нападения на мужчину в магазине в Москве

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Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК России («Разбой»).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, в продуктовом магазине на севере Москвы «мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего последний достал нож и нанёс мужчине ножевое ранение в область ноги». 

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

«Нападавший задержан», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался. 

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