Следователи начали проверку после пожара на заводе в Уфе

Следователи начали проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО «Опытный завод Нефтехим», произошедшего 22 декабря», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Пожар произошёл утром 22 декабря. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.

В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К 8:44 мск пожар был локализован на площади 2000 кв. м, к 10:40 пожарные ликвидировали открытое горение.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.