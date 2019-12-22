Следователи начали проверку после пожара на заводе в Уфе
- © ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
- vk.com
«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО «Опытный завод Нефтехим», произошедшего 22 декабря», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Пожар произошёл утром 22 декабря. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.
В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К 8:44 мск пожар был локализован на площади 2000 кв. м, к 10:40 пожарные ликвидировали открытое горение.
В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.