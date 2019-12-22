Участник массового ДТП в Ленобласти задержан

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Полиция задержала водителя грузовика, который врезался в пять автомобилей в Ленинградской области, где погибли двое водителей легковых машин.
Участник массового ДТП в Ленобласти задержан
  • РИА Новости

«Водитель автомобиля DAF XF задержан на основании ст. 91 УПК», — цитирует сообщение регионального управления МВД РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Авария произошла 21 декабря на автодороге «Скандинавия» в Ленинградской области, на месте ДТП произошёл пожар.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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