Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке пиротехники

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации по выбору и использованию пиротехники.

Как отметили в ведомстве, продажа пиротехнических изделий возможна только в специализированных торговых точках, так как это товар повышенной опасности.

«Все пиротехнические изделия должны быть сертифицированы. Изделия IV—V классов опасности реализуются только при наличии лицензии, изделия I—III классов опасности реализуются без лицензии», — указывается в заявлении.

Уточняется, что продавцы, которые должны предварительно пройти обучение, обязаны при продаже пиротехники проконсультировать покупателей о правилах её использования, рассказать обо всех свойствах и о сроках годности.

«Опасно покупать пиротехнические изделия в местах несанкционированной торговли, в связи с тем что никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции», — добавляет Роспотребнадзор.

Не следует приобретать деформированные изделия или с нарушенной упаковкой. Также необходимо отказаться от товаров с истёкшим сроком годности, подтёками на упаковке и с мятым или сломанным фитилём. На каждом товаре должен быть сертификационный знак.

Перед использованием пиротехники важно ознакомиться с инструкцией к ней.

Ранее портал «Реальное время» сообщал, что инспекторы государственного пожарного надзора в Татарстане начали проверять места продажи пиротехнических изделий.