В Дагестане прошли учения артиллеристов

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Учения артиллеристов с боевой стрельбой прошли в Дагестане.
В Дагестане прошли учения артиллеристов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Республике Дагестан, выполнили боевые стрельбы по позициям условного противника. В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники», — указывается в зяавлении.

Уточняется, что в ходе манёвров применялись 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» для создания на пути противника непроходимой зоны заградительного огня.

В рамках учений особое внимание было уделено работе расчётов на навигационной аппаратуре и артиллерийской баллистической станции, ведению разведки в горах, корректировке артиллерийского огня.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом.

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