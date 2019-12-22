В Дагестане прошли учения артиллеристов

Учения артиллеристов с боевой стрельбой прошли в Дагестане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Республике Дагестан, выполнили боевые стрельбы по позициям условного противника. В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники», — указывается в зяавлении.

Уточняется, что в ходе манёвров применялись 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» для создания на пути противника непроходимой зоны заградительного огня.

В рамках учений особое внимание было уделено работе расчётов на навигационной аппаратуре и артиллерийской баллистической станции, ведению разведки в горах, корректировке артиллерийского огня.

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