В России завершились госиспытания броневика «Тигр» с ЗРК «Гибка-С»
- Бронеавтомобиль «Тигр»
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Об этом сообщили в «Военно-промышленной компании».
«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля «Тигр» с установленным на них зенитно-ракетным комплексом «Гибка-С», — рассказали ТАСС.
Во время испытаний на полигоне Капустин Яр подтверждена способность стрельбы «Гибка-С» с «Тигра» по воздушным целям на ходу (на скоростях до 30 км/ч).
Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация».