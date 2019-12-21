В России завершились госиспытания броневика «Тигр» с ЗРК «Гибка-С»

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В России завершились госиспытания новейшего комплекса противовоздушной обороны сухопутных войск «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр».
В России завершились госиспытания броневика «Тигр» с ЗРК «Гибка-С»
  • Бронеавтомобиль «Тигр»
  • © mil.ru

Об этом сообщили в «Военно-промышленной компании».

«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля «Тигр» с установленным на них зенитно-ракетным комплексом «Гибка-С», — рассказали ТАСС.

Во время испытаний на полигоне Капустин Яр подтверждена способность стрельбы «Гибка-С» с «Тигра» по воздушным целям на ходу (на скоростях до 30 км/ч).

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация».

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