Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
  • РИА Новости

Боевая машина имеет 57-мм пушку высокой баллистики и повышенную точность стрельбы. 

Также она оснащена автоматизированной системой управления огнём, которая может регулироваться дистанционным способом. 

«Деривация», созданная специалистами ЦНИИ «Буревестник», проходит полевые испытания в условиях низких температур.

Модуль боевой машины необитаемый, он управляется дистанционно экипажем из трёх человек. Она способна поражать воздушные, легкобронированные наземные и надводные силы.

В июне на международном форуме «Армия-2019» был показан перспективный самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация».

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