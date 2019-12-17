Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Боевая машина имеет 57-мм пушку высокой баллистики и повышенную точность стрельбы.

Также она оснащена автоматизированной системой управления огнём, которая может регулироваться дистанционным способом.

«Деривация», созданная специалистами ЦНИИ «Буревестник», проходит полевые испытания в условиях низких температур.

Модуль боевой машины необитаемый, он управляется дистанционно экипажем из трёх человек. Она способна поражать воздушные, легкобронированные наземные и надводные силы.

В июне на международном форуме «Армия-2019» был показан перспективный самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация».