Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
- РИА Новости
Боевая машина имеет 57-мм пушку высокой баллистики и повышенную точность стрельбы.
Также она оснащена автоматизированной системой управления огнём, которая может регулироваться дистанционным способом.
«Деривация», созданная специалистами ЦНИИ «Буревестник», проходит полевые испытания в условиях низких температур.
Модуль боевой машины необитаемый, он управляется дистанционно экипажем из трёх человек. Она способна поражать воздушные, легкобронированные наземные и надводные силы.
В июне на международном форуме «Армия-2019» был показан перспективный самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация».