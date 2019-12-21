В ФАС не поступали жалобы на рост цен на алкоголь перед Новым годом

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) к настоящему времени не зафиксировали жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию в преддверие Нового года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Что касается жалоб на рост цен на алкогольную продукцию, таких обращений в ведомство не поступало», — указали в службе.

Отмечается, что ФАС «постоянно получает жалобы на рост цен на продукты питания». В ведомстве объяснили, что цены на продукты питания и непродовольственные товары «не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма конкуренции».

В начале декабря в ФАС рассказали об ожиданиях по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.