В ФАС не поступали жалобы на рост цен на алкоголь перед Новым годом
- АГН «Москва»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Что касается жалоб на рост цен на алкогольную продукцию, таких обращений в ведомство не поступало», — указали в службе.
Отмечается, что ФАС «постоянно получает жалобы на рост цен на продукты питания». В ведомстве объяснили, что цены на продукты питания и непродовольственные товары «не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма конкуренции».
В начале декабря в ФАС рассказали об ожиданиях по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.