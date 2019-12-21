В ФАС не поступали жалобы на рост цен на алкоголь перед Новым годом

Короткая ссылка
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) к настоящему времени не зафиксировали жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию в преддверие Нового года.
В ФАС не поступали жалобы на рост цен на алкоголь перед Новым годом
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Что касается жалоб на рост цен на алкогольную продукцию, таких обращений в ведомство не поступало», — указали в службе.

Отмечается, что ФАС «постоянно получает жалобы на рост цен на продукты питания». В ведомстве объяснили, что цены на продукты питания и непродовольственные товары «не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма конкуренции».

В начале декабря в ФАС рассказали об ожиданиях по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить