Восемь автомобилей стали участниками ДТП в Воронежской области

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В Воронежской области на трассе М-4 в районе населённого пункта Верхний Мамон произошло столкновение восьми автомобилей, никто не пострадал.
Восемь автомобилей стали участниками ДТП в Воронежской области
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону.

«Сегодня в 20.25 часов в Верхнемамонском районе на 707-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля Volvo, житель Краснодарского края, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение», — заявила она.

В МВД добавил, что двигавшийся за ним автомобиль Chevrolet также врезался в ограждение, пытаясь избежать столкновения.

В дальнейшем из-за резкого торможения столкнулись ещё шесть автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. 

Ранее в ДТП в Оренбургской области четыре человека погибли и пять пострадали.

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