В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребёнка

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Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать новогодний костюм для ребёнка, передаёт kp.ru.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребёнка
  • РИА Новости

«Прежде всего, не стоит покупать новогодние костюмы на стихийных рынках и у неизвестных лиц. Одежда должна быть лёгкой, мягкой, с удобным покроем, исключающим сдавливание поверхности тела, и безвредной для организма ребёнка», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что костюм может быть сделан не из натуральных тканей, но важно, чтобы те части одежды, которые касаются тела ребёнка, были с натуральной подкладкой.

Как добавили в Роспотребнадзоре, карнавальный костюм не должен пахнуть химией и оставлять следы краски.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.

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