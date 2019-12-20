В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребёнка

Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать новогодний костюм для ребёнка, передаёт kp.ru.

«Прежде всего, не стоит покупать новогодние костюмы на стихийных рынках и у неизвестных лиц. Одежда должна быть лёгкой, мягкой, с удобным покроем, исключающим сдавливание поверхности тела, и безвредной для организма ребёнка», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что костюм может быть сделан не из натуральных тканей, но важно, чтобы те части одежды, которые касаются тела ребёнка, были с натуральной подкладкой.

Как добавили в Роспотребнадзоре, карнавальный костюм не должен пахнуть химией и оставлять следы краски.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.