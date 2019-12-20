Суд освободил жительницу Екатеринбурга от выплат по займу под 732% годовых

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Свердловский областной суд освободил жительницу Екатеринбурга от выплат по займу под 732% годовых в микрофинансовой организации, сообщает «Газета.Ru».
Суд освободил жительницу Екатеринбурга от выплат по займу под 732% годовых
  • РИА Новости

В сентябре 2015 года женщина оформила заём в размере 15 тыс. рублей на 16 дней. Она должна была вернуть единым платежом 19,8 тыс., но не смогла осуществить платёж вовремя.

Организация продала этот долг частному лицу, которое через суд попыталось взыскать сумму основного долга, а также проценты в размере 356,5 тыс. рублей и штрафную неустойку.

Иск не был удовлетворён, после чего истец обратился в Свердловский облсуд, который постановил, что начисление чрезмерных процентов за пользование займом за пределами установленного срока не отвечает нормам материального права.

Когда женщина выплатила по займу 38,7 тыс. рублей, суд решил, что обязательства полностью погашены.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику.

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