Эксперт прокомментировал сообщения о возможном оснащении морской авиации комплексами «Кинжал»

Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможном оснащении морской авиации гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», а также о том, что новинка поступит на вооружение полков, в составе которых есть перехватчики МиГ-31.

«Сейчас они находятся в распоряжении Северного флота, а так как последний отвечает за всю Арктику, начиная от Кольского полуострова и до Берингова пролива, этого следовало ожидать», — заявил он.

По его словам, это прекрасно дополнит береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО С-400, то есть будет перекрыта вся русская Арктика.

Как отметил Дандыкин, аналогов таких ракет, по сути, нет.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщала, что решение об оснащении морской авиации комплексами «Кинжал» приняло Минобороны.